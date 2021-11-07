Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam istendi

Bilecik'te şehir içi minibüs fiyatlarına 50 kuruşluk zam istenirken, bu zamma valilik itiraz etti.

Bilecik'te 28 Ocak günü şehir içi minibüs fiyatları öğrenci 2 TL 25 kuruştan 2 TL 50 kuruşa, tam ise 2 TL 75 kuruştan 3 TL'ye çıkmıştı. Son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar sonrası Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu tarafından belirlenen minibüs şehir içi dolmuş fiyat tarifesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin kararı ile yeni fiyat tarifesi, valiliğe tebliğ edildi. Yeni tarifeye göre Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu hem öğrenci hem de tam ücretlerine 50 kuruşluk zam talep etti.

Valilik artışı fazla buldu

Bilecik valiliği tarafından yapılan incelemede; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulunca onaylanan, minibüs şehir içi dolmuş fiyat tarifesine ocak ayında artış yapıldığı ve bir yıl dolmadan tekrar zam yapılmak istendiği kaydedildi. Ayrıca komşu illerdeki fiyatlarla karşılaştırıldığında da yapılan artışın fazla olduğu görüldü. Valilikten konu hakkında yapılan açıklamada, “Esnaf ve Sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri hakkında yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinde, 'Belediyeler veya o yerin en büyük mülki idare amiri, onaylanarak yürürlüğe giren tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ilgili oda veya birlikle anlaşma sağlayamazlarsa, tarifenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde 7'nci maddede belirtilen komisyona itiraz edebilirler.' denilmektedir. Bu doğrultuda, başta öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı minibüs ve dolmuş fiyatlarının yeni yapılan fiyat tarifesindeki düzenleme ile artışın fazla olduğu görüldüğünden, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince onaylanan minibüs şehir içi dolmuş fiyat tarifesi, Valiliğimizce uygun bulunmayarak, Bilecik Valimiz sayın Dr. Kemal Kızılkaya tarafından yasal itiraz süreci başlatılmıştır. Önümüzdeki günlerde Vali Yardımcısı başkanlığında, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşturulan komisyon, belirtilen hususları görüşmek üzere toplanarak Valiliğimizin itirazlarını değerlendirecektir” denildi.