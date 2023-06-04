Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla artan maliyetler nedeniyle şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan zamdan sonra şehir içi dolmuş ücretleri şu şekil oluştu. Öğrenci ücreti 6 TL'den 6,50 TL'ye, tam ücret ise, 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildi. Kent merkezinde Gölpark'ta tam ücret, 10 TL, öğrenci ücreti 8,50 TL, Yüksek Hızlı Tren'de şehir merkezine tam ücret 10 TL, öğrenci ücreti 8,50 TL Şehirler Arası Otobüs Terminalinden kent merkezine tam ücret 10 TL, öğrenci ücreti ise 8,50 TL, Küplü - Başköy tam ücret 10 TL, öğrenci 9 TL, Aşağıköy tam ücret 8,50 TL, öğrenci 7 TL, Gülümbe tam ücret 10 TL, öğrenci 9 TL'ye yükseldi.