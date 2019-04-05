Bilecik'te şehitler için mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehitleri unutmayarak Rüstem Paşa Camiide Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Osmaneli Müftülük personeli tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından Rüstem Paşa Cami imam hatibi Kadir Sungur birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ülkenin güvenliğinin önemine değinen Sungur, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere, askerlere tüm güvenlik güçlerine rahmet diledi. Gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade eden Sungur, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi. Konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan amin denildi.

Mevlit programına; Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Program, daha sonra katılanlara gül suyu ve lokum ikram edilerek sona erdi.