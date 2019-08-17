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Bilecik'te sel iki köy arasındaki yolu kapadı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası iki köy arasında yol ulaşıma kapandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası iki köy arasında yol ulaşıma kapandı.


Alınan bilgilere göre bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış Söğüt ve köylerinde etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış sele neden olurken selin getirdiği toprak ve taşlar Çaltı ve Yakacık köyleri arasında yolu ulaşıma kapattı. Kapanan yol sonrası birçok araç yolda mahsur kalırken 'Küçük Antalya' diye adlandıran bu bölgede bazı seraların hasar gördüğü öğrenildi.

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