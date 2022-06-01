İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te seraları hortum vurdu

Marmara Bölgesi’nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik’teki seralar oluşan hortumdan zarar gördü.

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralar oluşan hortumdan zarar gördü.


Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki Yakacık Köyü'ndeki seralarda salatalık üretimi tüm hızıyla devam ederken, bugün seraları hortum vurdu. Şiddetli hortum seraların örtüleri parçalarken, sırık diye tabir edilen demirler de koptu. Sırıklara bağlı olan ipler koparken, çoğu salatalık fidesi de hasar gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.