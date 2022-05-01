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Bilecik'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Bilecik’te seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


Alınan bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki Gazi Dalkın idaresindeki 34 YC 0888 plakalı otomobil Baharözü mevkiine geldiği esnada aniden araçtan alevler yükseldi. Sürücü aracını hemen güvenlik şeridine çekerek, dışarı çıktı. Yangına ilk olarak sürücü Gazi Dalkın ve diğer sürücüler müdahale etti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bu sırada Bilecik-Bozüyük karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yangının tamamen söndürülmesi sonrası normale döndü.

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