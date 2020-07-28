Bilecik'te seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan kamyonet yandı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bilecik- Sakarya D-650 karayolu Osmaneli kavşağı Karpuz hali yanında meydana geldi. Mermer fabrikasına ait Mustafa Çakır idaresindeki 81 BL 199 plakalı kamyonet Bilecik- Sakarya karayolunda seyir halindeyken Osmaneli kavşağı Karpuz haline geldiği sıralarda bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Aracın motor bölümünden çıkan dumanı fark eden sürücü, kamyoneti kenara çekerek aşağıya inip itfaiye ekiplerine haber verdi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede kamyoneti sararken, alevlere önce yoldan geçenler, ardından da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.