İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.


Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 24:00 sıralarında Hasan Poray idaresindeki 11 UA 821 plakalı otomobil Büyükyenice köy kavşağına geldiğinde bir anda motoru alev aldı.


Otomobilin yandığını gören sürücü Poray, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sonucu Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.