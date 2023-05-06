Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bilecik'te iş makinesi taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Arda U. yönetimindeki 11 AC 400 plakalı tırın 11 DA 526 plakalı dorsesinde 2. Sanayi Bölgesi kavşağına geldiğinde bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile dorse de bulunan iş makinesini yanmadan indirmeyi başardı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi.