Bilecik'te Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği açıldı.

Göğüs Hastalıkları uzmanı doktorlar Neslihan Köse ve Selma Aktaş tarafından hasta kabulüne başlandığı belirtilen açıklamada, "Gün içerisinde belirli zaman dilimlerinde artabilen nikotin isteğine karşı koyma, bağımlılığı ilerlemiş olan bireylerde sigara bırakma sürecini zorlaştıran bir durumdur. Kararlılık konusunda sıkıntıların görüldüğü bireylere çevrelerinden destek alınması sıklıkla önerilir. Bir uzman aracılığı ile tedavi planı ve sürecine karar verildikten sonra düzenli kontrollerin yapılması gerekir. Süreç boyunca da bireylerin yakın çevresinde yer alan insanların desteğine ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir. Uzman görüş, yakın çevre desteği ve en önemlisi, kesin bir kararlılık ile birlikte sigarayı bırakmanız mümkündür. Bu konuda sizlere destek için Sigara Bırakma Polikliniğimizde göğüs hastalıkları uzmanlarımız ile birlikte her zaman yanınızdayız" denildi.