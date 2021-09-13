Bilecik'te simit ve poğaçaya 7 ayda ikinci zam geldi.

Bilecik'te simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine zam talebi kabul edilirken, 1 lira 75 kuruşa satılan simit ve poğaçaya 25 kuruş zam geldi. Kent genelinde cumartesi günü itibariyle 90 gramlık simit ve poğaçalar 2 liraya satılmaya başlandı.

Öte yandan 2021 şubat ayında 90 gramlık simit ve poğaça 1,50 liradan 1 lira 75 kuruşa çıkmıştı. Bu artışta, una son zamanlarda gelen zammın etkili olduğu belirtiliyor.