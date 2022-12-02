İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Bilecik'te sabahın ilk ışıklarında yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yüksek kesimler sisle kaplanırken, hava sıcaklığında 4 derece düşüş yaşandı. Kent merkezinde de etkili olan sis yüzünden sürücüler yüksek kesimlerde yollarda ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.