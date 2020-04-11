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Bilecik'te sokaklar dip köşe yıkandı

Bilecik Belediyesi tarafından Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin birçok cadde ve sokağında yıkama çalışması yapıldı.


Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından belirli bir takvim dahilinde gerçekleştirilen genel temizlik çalışmaları yanı sıra halkımızın sağlığını korumak amacıyla başta şehir merkezi olmak üzere bütün mahallelerde yıkama çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlar gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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