Bilecik'te Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı düzenlendi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Muhtarlar Derneğinde düzenlenen Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı'nda muhtarları bilgilendirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve mahalle muhtarların katıldığı toplantıda Namal, emniyetin çalışmalarında daha iyi bir hizmet kalitesi yakalamak için muhtarları da dinlemek, fikirlerini almak gerektiğini söyledi. Emniyet olarak ketteki emniyeti sağlamak için gece gündüz arkadaşlarıyla birlikte ellerinde geleni yaptıklarını anlatan İl Müdürü Namal sözlerine şöyle devam etti;

"Polis Merkezi Amirliği, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü olarak da arkadaşlarımla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü gibi birimlerimiz gördüğünüz gibi burada. Sizler, bizler hep birlikte kamu görevi yapıyoruz. Biz de emniyet olarak elbette ki ilimizdeki emniyeti sağlamak için gece gündüz arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Asayişi sağlamanın ötesinde aynı zamanda ilimizdeki trafikle ilgili düzenlemeler, trafiğin denetlenmesi, okullarda çocuklarımızın güvenlik içerisinde okullarına gitmeleri, servislerini güvenli bir biçimde kullanmaları, okul çevresinde kötü niyetlilerin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımıza siz de şahitsiniz. Ama bunun ötesinde tabi ki bildiğimiz var, bilmediğimiz var. Bildiğimiz sorunlar var, bilmediğimiz sorunlar var. Bizim tanık olduğumuz veya bize gelen şikâyetlerden kendimizin bizzat öğrendiğimiz sözünü ettiğim bu konular çerçevesinde biz gerekli işlemleri yapıyoruz, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sizleri de dinlemek, fikirlerinizi almak gerekir. Çünkü bu şekilde daha verimli olacağını düşünüyoruz. Sizin fikirlerinizle de çalışmalarımızı daha da yönlendirip, daha iyi bir hizmet kalitesi yakalayacağımızı düşünüyorum. Onun için buradayız. Kendi sokak, kendi mahallemizin vatandaşlarının ilk dile getirdikleri kişilersiniz. Bizler için önemlisiniz. Bu bakımdan birlikte hareket etmemizde çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıda soru-cevap şeklinde devam etti.