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Bilecik'te şükür kurbanı kesildi

Bilecik’te uzun bir aradan sonra Cuma Namazı kılınmasının ardından dünde Pelitözü Cami’nde şükür kurbanı kesildi.

Bilecik'te uzun bir aradan sonra Cuma Namazı kılınmasının ardından dünde Pelitözü Cami'nde şükür kurbanı kesildi.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Geçtiğimiz cuma günü tüm Türkiye'de olduğunu gibi Bilecik'te de cuma namazı kılındı. Bunun üzerine bugün Pelitözü Cami'nde şükür kurbanı kesilirken, bu olay Bilecik İl Müftülüğünün organizasyonuyla gerçekleştirildi.

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