Bilecik'te suların bastığı alt geçitte araç mahsur kaldı

Bilecik'te öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, su ile dolan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.

Bilecik kent merkezi ve bazı ilçelerinde 2 gündür ara ara süren sağanak yağış tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Kent merkezinde bugün öğleden sonra bastıran sağanak yağış başta kapalı pazar, Kongre Merkezi Kavşağı, Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi olmak üzere birçok noktada su birikintilerine neden oldu. Belediye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile sular temizlendi. Küçük Sanayi Sitesi alt geçidinde bir araç mahsur kalırken, aracın içindeki vatandaşlar kendilerini zor dışarı attı. Araç sahibi suların çekilmesini beklerken, araçta hasar oluştu.