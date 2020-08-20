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Bilecik'te süt tozu yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik’te süt tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Bilecik'te süt tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.


Kaza Bilecik- Sakarya karayolu Vezirhan beldesinde meydana geldi. Konya(dan yüklediği süt tozunu İstanbul götürmek için yola çıkan M.Şeker (43) yönetimindeki 42 DOA 81 plakalı tır, Vezirhan beldesine geldiğinde sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik ekipler yol güvenliğini sağladı. 112 Acil Sağlık ekipleri de hafif yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi geçekleştirdi.

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