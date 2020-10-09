Bilecik'te T Plaka taksi yönetmeliği çözüme ulaşmadı

Bilecik Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Gündemin ilk maddesi Bilecik Belediyesi T plaka ticari taksi yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması oldu. Meclisin ilk birleşimde gündeme gelen konu daha detaylı görüşülmesi amacıyla meclisin ikinci birleşimine bırakılmıştı. T plakalı taksi sürücülerini ilgilendiren konu hakkında parti grupları ve Belediye Başkanı Semih Şahin birçok görüş belirtirken, Bilecik'e faaliyet gösteren 42 adet T plaka taksicinin 29 tanesinin T plaka taksi yönetmeliğinin değiştirilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

T Plaka taksi yönetmeliği Kasım ayına kaldı

Buna göre; Belediye Başkanı Semih Şahin yönetmelikte biran önce değişiklik yapılması gerektiğini belirtirken, taksi yaşlarının 12'yi geçememesi tartışıldı. Ticari taksilerde tekelleşmenin önlenmesi acıyla bir kişinin duraklara 2 adetten fazla taksi sokmaması gerektiğine değinen Belediye Başkanı Semih Şahin'in bunun üzerinde hassasiyet gösterdiği de dikkat çekti. Yaşanan fikir ayrıklarını ve tartışmanın ardından konunun Kasım ayı ilk belediye meclis toplantısında görülmesi madde oy birliği ile kabul edildi. Ekim ayı Belediye Meclisinin ilk oturumunda komisyona hava edilen 75.Yıl Cumhuriyet Parkı'na eski Belediye Başkanlarından Mustafa Cinoğlu'nun isminin verilmesi parkın isminin ‘75.Yıl Mustafa Cinoğlu Cumhuriyet Parkı' olarak değiştirilmesi komisyondan gelen rapor doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Türkiye'deki en uzun adamı olma unvanını taşıyan Bilecikli Uzun Ömer'in ismi yaşayacak

Türkiye'de 1900'lü yıllarda yaşayan ve 2,25 metrelik boyuyla en uzun adamı olma unvanını taşıyan Bilecikli Uzun Ömer'in isminin Ağız ve Diş Hastanesinin oradaki 500. Sokağa verilmesi ve isminin Uzun Ömer olarak değiştirilmesi yine komisyondan gelen rapor doğrultusunda mecliste oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bir diğer maddesi Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmelik Taslağı görüşüldü. Madde Belediye Meclisinde alınan karar ile birlikte Sosyal Yaşamı Düzenleme ve Kalkındırma Komisyonuna havale edildi.

Gündemin diğer 2 maddesinde İstiklal Mahallesi bazı adalarda imar plan tadilatı yapılması konusu ve İmar Komisyonun ek süre talebi doğrultusunda mecliste oylanırken, yine İstiklal Mahallesinde yer alan 2 ada üzerinde imar tadilatı yapılması talebi komisyonun maddeyi reddetmesi doğrultusunda mecliste oylanırken komisyonun raporu doğru bulundu ve madde oy birliği ila kabul edildi. Belediye Meclisine sunulan 2 ek gündem maddesi olan İmar Plan tadilatına değişiklik talepleri yine mecliste oy birliği ile kabul edildi.