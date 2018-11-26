Bilecik'te takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu meyana gelen trafik kazasındı araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinden kent merkezine seyir halindeki Kadir Yöney (26) yönetimindeki 11 AAC 954 plakalı otomobil, Ahmetpıan Köyü yol ayrımını geçtiği sırada bilinmeyen bir nedendan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu devrildi. Araç ilk olarak yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarpması sonucu takla atarak durabildi. Kazada sürücü Kadir Yöney ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yurdanur Özkul (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışmalar başlatırken, kazanın, tren tünel havalandırma ve kaçış tüneli çıkış bağlantı noktası çalışma alanındaki yerden yola çıkan araçların anayol sağ şerit üzerine bıraktıkları çamur tarzı malzemelerinin dökmesinden meydana geldiği iddia edildi.