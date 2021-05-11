Bilecik'te tam kapanmada vaka sayısı yüzde 50 düştü

Bilecik'te 17 günlük tam kapanma sürecince korona virüs (Covit-19) vaka sayısında neredeyse yüzde 50 düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Mayıs tarihleri arasında illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıklarken Bilecik'te vaka sayılarında düşüş devam etti. Buna göre, güncel vaka sayısı 259,24 olarak açıklandı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 310,45 idi. Bu rakam 17-23 Nisan tarihleri arasındaki 525,79'a yükselmişti.