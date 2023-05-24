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Bilecik'te tarihi eser bulmak için kazı yapanlara suçüstü

Bilecik’te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü yapıldı.

Bilecik'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü yapıldı.


Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevesinde yapılan operasyonda B.Y., S.Ö. ve R.D. isimli şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 3 adet dedektör ve 3 adet kazma ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

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