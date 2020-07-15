Bilecik'te tarihi eser için kazı yapanlara suçüstü

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Gündüzbey Köyünde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda tarihi eser bulmak maksadıyla arama ve izinsiz kazı yaptıkları esnada 3 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan A.O.K, O.Y. ve E.D. isimli şahıslarla birlikte 3 adet detektör, 1 adet noktalayıcı pointer ile kazı esnasında kullanılan 8 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler haklarında yasal işlem başlatıldı.