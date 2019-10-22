Bilecik'te tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkezde M.A. (52) isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olan 55 adet farklı desen ve motife sikke, 47 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen metal süs eşyası ve takı, 1 adet dedektör, 4 adet define aramakta kullanılan metal çubuk, 1 adet av tüfeği ve 29 adet fişek ele geçirildi.

M.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.