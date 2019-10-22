İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkezde M.A. (52) isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olan 55 adet farklı desen ve motife sikke, 47 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen metal süs eşyası ve takı, 1 adet dedektör, 4 adet define aramakta kullanılan metal çubuk, 1 adet av tüfeği ve 29 adet fişek ele geçirildi.


M.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.