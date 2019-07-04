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Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Bilecik’te düzenlenen operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Pazartesi sabahı yapılan operasyonda Ramazan Mustafa S., eşi Gülmisal S., kızı Fatmanur S. ve yanlarında çalışan Emine Ö. ile Furkan S. gözaltına alındı. Zanlılar 3 günlük sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Öte yandan Bilecik'te tekstil dükkanı işletmeciliği yapan Mustafa S.'nin iş yerinde ekipler kapsamlı arama yaparken, bazı evraklara el konuldu.

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