Bilecik'te tehlike saçan okul duvarı onarıldı

Bilecik'te geçtiğimiz Nisan ayında şiddetli yağmurlar nedeniyle çatlaklar oluşan okul istinat duvarı, İHA'nın haberi sonrası onarıldı.

İHA'nın "Aylardır tamir edilmeyen okul istinat duvarı tehlike saçıyor" haberinin ardından tehlike saçan okul istinat duvarı onarıldı. Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bulunan Bilecik Endüstri Meslek Lisesini çevreleyen istinat duvarında geçtiğimiz Nisan ayında şiddetli yağmurlar nedeniyle duvarlarda çatlamalar, hatta büyük delikler oluşmuştu. Onarılmayan duvar, İHA'nın haberi sonrası onarıldı. Veliler, "İlla ki haber mi yapılması lazım" diyerek duruma tepkilerini dile getirdiler.