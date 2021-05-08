Bilecik'te ticari araçlar denetlendi

Bilecik İl Salgın Denetim Ekibi (İSDEM) tarafından Korona virüs (Covid 19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında kentte ticari araçlara yönelik denetim yapıldı

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren İSDEM ekipleri, kentte faaliyet gösteren başta taksi ve şehir içi minibüsler olmak üzere ticari araçlara yönelik denetim yaptı. Başta hijyen ve çalışma şartları konularında kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ulaşım hizmetinin yapılıp yapılmadığını denetledi. Sürücülere çeşitli uyarılarda da bulunan ekipler, genel denetimlerle birlikte salgına karşı tedbir denetimlerin de belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.