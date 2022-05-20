İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik’te bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Bilecik'te bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli karayolunda A.T.'in kullandığı 59 ABS 286 plakalı tır, Vezirhan mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak, yan yola devrildi. Kazada araç sürücüsü A.T. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.