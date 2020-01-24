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Bilecik'te tırın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada U.B. idaresindeki 06 SDV 86 plakalı tır, aniden çevre yoluna fırladığı iddia edilen S.K.(42) isimli kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında hemen gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.


Genç kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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