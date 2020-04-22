İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te toplu yemek üreten işletmelere denetim

Bilecik’te faaliyet gösteren toplu yemek üreten işletmelere denetim yapıldı.

Bilecik'te faaliyet gösteren toplu yemek üreten işletmelere denetim yapıldı.


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bilecik'te faaliyet gösteren tüm gıda iş yerlerinde olduğu gibi toplu yemek üreticisi işletmelerine de (Catering) Gıda Hijyen Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetim yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğu rastlanmadığı belirterek, gıda hijyen yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.