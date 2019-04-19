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Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te bir otomobil aynasının çarptığı yaya yaralandı.

Bilecik'te bir otomobil aynasının çarptığı yaya yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ömer Ege kullandığı 27 Y 6719 plakalı otomobilin sağ aynası, Örnek Sokak üzerinden caddeye çıkan Gülşen Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan sürücü Ömer Ege ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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