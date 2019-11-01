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Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi üzerinde seyir halindeki Soner Güler idaresindeki 11 EH 025 plakalı otomobil ile aynı mahalle Kayıboyu Sokak üzerinde seyir halindeki bir pizza şirketine ait Ümit Öğündür yönetimindeki 34 TA 9473 plakalı motosiklet Kayıboyu Camii mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Ümit Öğündür yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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