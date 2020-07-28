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Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mert K.(28) yönetimindeki 11 BB 903 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının adından yol tekrar trafiğe açıldı.

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