Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ve ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Yenişehir-Bilecik karayolunda seyir halinde olan Nurettin C. yönetimindeki 11 AAL791 plakalı otomobil, Pelitözü kavşağına geldiği esnada kavşaktan yola çıkan Tarık B. idaresindeki 54 ABK 973 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nurettin Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.