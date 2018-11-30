İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kişi 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kişi 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik-Eskişehir karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldoi. Mehmet Coşkun idaresindeki 11 BB 925 plakalı midibüs, Fergan Koç idaresindeki 34 KE 8907 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Fergan Koç yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.