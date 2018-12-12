Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan 11 MA 0005 misafir plakalı hafif ticari araç sürücüsü Khalid Waleed Younıs K., aynı istikamette seyir halinde bulunan Hüsnü Demirci yönetimindeki 11 AJ 643 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ticari araçta yolcu olarak bulunan Red Waleed Younıs R. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hem suçlu hem de güçlü

Kaza sonrası yabancı uyruklu olan araç sürücüsü Khalid Waleed Younıs K., arkadan vurduğu Hüsnü Demirci'ye bağırmaya başladı. Araya çevredeki vatandaşların girmesi ile tartışma kavgaya dönüşmeden önlenmiş oldu. Kaza sonrası Bilecik-Osmaneli karayolu trafik ekipleri tarafından tek taraflı kontrollü bir şekilde verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.