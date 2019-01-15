Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Altı Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Yaşar yönetimindeki 11 AU 831 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı üzerinden gelen Ali Özkan yönetimindeki 11 DP 966 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 11 DP 966 plakalı araç içerisinde bulunan Ayşe Özkan hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.