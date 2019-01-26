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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, TOKİ Bilecik istikametine doğru giden Fatih Küçük yönetimindeki 11 AB 437 plakalı otomobil ile karşı yönden Atalay sokak istikametinden TOKİ'ye doğru gelen Eray Nar yönetimindeki 11 EM 185 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 11 EM 185 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin tedavisini reddederek kendi imkanlarıyla Bilecik Devlet Hastanesi'ne gitti.


Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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