Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te bir otomobilin seyir halinde tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halinde bulunan Hüseyin Ürün idaresindeki 42 DFA 57 plakalı otomobil, çevre yolu Yeni Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni geçince sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç aynı istikamette ilerleyen Burak Çiftçi yönetimindeki 06 PSL 56 plakalı tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada 42 DFA 57 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Güllü Ürün yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Bilecik-Bozüyük karayolu yol yaklaşık 1 saat tek şeritten ilerledi.