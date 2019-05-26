Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı Hamsu Köprüsü mevkisinde kaldırımdan yolun karşısına geçmekte olan Ebru Akıncı'ya seyir halindeki 39 SM 596 plakalı bir pizza şirketine ait motosiklet sürücüsü kurye Serkan A. çarptı. Kazada yaya Ebru Akıncı yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.