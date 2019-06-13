Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Cihan Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Ümit U. idaresindeki 11 AAJ 079 plakalı motosiklet ile Cevahir Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Murat A. yönetimindeki 11 BA 249 plakalı otomobil sokak ve caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya geldi. Motosiklet sürücücü araca çarpmamak için direksiyonu çevirince hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kendi imkanları ile Bilecik Devlet Hastanesine gitti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.