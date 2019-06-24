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Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; ilçe merkezinde seyir olan Hüseyin Uyar idaresindeki 11 RA 920 plakalı hafif ticari araç, Aşağıboğaz mevkiinde geldiğinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan devrildi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Uyar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı buradaki tedavisinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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