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Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa S. (33) yönetimindeki 11 ER 261 plakalı otomobil ile Emir C.'nin (17) kullandığı 11 AAB 617 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralı Emir C., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Öte yandan, havanın yağışlı olması sebebiyle motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, kazaya sebep olduğu iddia edildi.

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