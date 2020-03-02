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Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Kavşağında, Özcan Yavuz idaresindeki 11 EP 759 plakalı otomobil ile Gökhan Çapan yönetimindeki 28 EG 770 plakalı motosiklet çarpıştılar. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüolay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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