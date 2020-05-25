İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te seyir halindeki kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Selöz Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 EE 177 plakalı kamyonet sürücü Hüseyin Kurt, Besihane mevkisine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrilen kamyonette sürücü yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerinen gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.