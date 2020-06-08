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Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Orhangazi (Soğuksu) Mahallesinde Bilecik-Bozüyük karayoluna çıkan Kadir Amil'in kullandığı 34 ED 6554 plakalı motosiklet ile karayolunda seyir halinde bulunan Hamza Kapçak yönetimindeki 34 BP 03356 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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