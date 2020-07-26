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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’in Gülümbe köyünde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Gülümbe köyünde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Vezirhan Bilecik karayolu Gülümbe köyünde meydana geldi. İbrahim Ç. yönetimindeki 11 AJ 551 plakalı hafif ticari araç, Vezirhan beldesinden Bilecik istikametine seyrederken Gülümbe köyüne geldiği sırada Uğur A. idaresindeki 45 KE 718 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına sürücü ve vatandaşlar yetişirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma devam ediyor.

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