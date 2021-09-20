Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Kızıldamlar Köyü karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köy yolundan Bilecik istikametine giden İbrahim Ş. yönetimindeki 11 AAJ 005 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre E. (25) yönetimindeki 11 AAY 573 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü Emre E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.