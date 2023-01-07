Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şükrü Y. idaresindeki 11 DN 087 plaka otomobil ile Samet K. idaresindeki 16 AHU 842 otomobil iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücü Samet K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.