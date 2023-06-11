Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bariyerlere çarparak yaralandı.

Şehir merkezinden Gülümbe istikametine giden 11 ABP 132 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim D., 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.