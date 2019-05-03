Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 BC 067 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Gezer, Tepebaşı mevkinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Özenli idaresindeki 11 EM 271 plakalı ticari araç duramayıp 11 BC 067 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrasında Bilecik-Osmaneli karayolunda trafik kısa süreliğine dururken, araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.